Повторное заражение COVID-19 повышает риск смерти в два раза

Риски для жизни и неблагоприятные последствия для здоровья у заболевающих коронавирусом второй раз значительно выше, чем при первом заражении, выяснили ученые из Вашингтонского университета.

Исследователи изучили истории болезни более 300 тыс. человек из базы данных министерства по делам ветеранов США. Оказалось, что из каждой тысячи заразившихся повторно 24 человека умирали и у 200 наблюдались серьезные неблагоприятные последствия. Эти показатели были в два с лишним раза выше, чем среди заболевших впервые.

Также людей с повторной инфекцией госпитализировали почти в 3 раза чаще, чем болевших один раз.

«Новые штаммы генетически значительно отличаются от исходных вариантов SARS-CoV-2. В итоге S-белок, на который должны реагировать антитела, стал для них менее узнаваем», — пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ Роман Зиновкин.

Еще одна причина тяжелой повторной заболеваемости может заключаться в ослабленном первой болезнью иммунитете.

«У ряда людей первая инфекция нарушает работу иммунной системы, ведь СOVID-19 так или иначе влияет на все органы и ткани тела», — добавил Зиновкин.

В результате, при повторном заболевании, ослабленный организм борется с инфекцией менее эффективно, подчеркнул эксперт.

В последнее время в мире стремительно растет число заболеваний СOVID-19. В июне их было 17,3 млн, что на 15% больше, чем в мае. Особенно быстро увеличивается количество инфицированных в странах Западной Европы, Азии и Латинской Америки.

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