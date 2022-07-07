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Повторное заражение COVID-19 повышает риск смерти в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Риски для жизни и неблагоприятные последствия для здоровья у заболевающих коронавирусом второй раз значительно выше, чем при первом заражении, выяснили ученые из Вашингтонского университета.

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Исследователи изучили истории болезни более 300 тыс. человек из базы данных министерства по делам ветеранов США. Оказалось, что из каждой тысячи заразившихся повторно 24 человека умирали и у 200 наблюдались серьезные неблагоприятные последствия. Эти показатели были в два с лишним раза выше, чем среди заболевших впервые.

Также людей с повторной инфекцией госпитализировали почти в 3 раза чаще, чем болевших один раз.

«Новые штаммы генетически значительно отличаются от исходных вариантов SARS-CoV-2. В итоге S-белок, на который должны реагировать антитела, стал для них менее узнаваем», — пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ Роман Зиновкин.

Еще одна причина тяжелой повторной заболеваемости может заключаться в ослабленном первой болезнью иммунитете.

«У ряда людей первая инфекция нарушает работу иммунной системы, ведь СOVID-19 так или иначе влияет на все органы и ткани тела», — добавил Зиновкин.

В результате, при повторном заболевании, ослабленный организм борется с инфекцией менее эффективно, подчеркнул эксперт.

В последнее время в мире стремительно растет число заболеваний СOVID-19. В июне их было 17,3 млн, что на 15% больше, чем в мае. Особенно быстро увеличивается количество инфицированных в странах Западной Европы, Азии и Латинской Америки.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повторение — мучение: реинфекция COVID-19 вдвое повышает риск смерти

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