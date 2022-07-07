Повторение — мучение: реинфекция COVID-19 вдвое повышает риск смерти

Распространение по миру новых штаммов коронавируса BA.4 и BA.5 резко повысило заболеваемость. Даже «знакомство» иммунной системы с «Омикроном» и вакцинация не спасают от повторного заражения. При этом для болеющих COVID-19 второй раз значительно повышается вероятность госпитализации и смерти, выяснили американские ученые. Опрошенные «Известиями» российские эксперты объяснили полученные данные так: первое инфицирование снижает иммунитет, нарушает работу внутренних органов и ослабленному постковидным синдромом организму сложнее бороться с реинфицированием.

Не узнаю вас в штамме

В мире стремительно растет число новых случаев COVID-19. В июне их было 17,3 млн, что на 15% больше, чем в мае. Особенно быстро увеличивается количество инфицированных в странах Западной Европы, Азии и Латинской Америки.

Новая волна пандемии как будто игнорирует тот факт, что многие люди или вакцинировались, или переболели во время предыдущих всплесков, тем самым приобретя иммунитет.

— Первая причина заключается в том, что новые штаммы генетически значительно отличаются от исходных вариантов SARS-CoV-2. В итоге S-белок, на который должны реагировать антитела, стал для них менее узнаваем, — пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ Роман Зиновкин. — Вторая причина довольно очевидна — иммунитет против коронавируса держится не очень долго в отличие от защиты, например, против ветрянки, которая остается на всю жизнь.

Однако, безусловно, вакцинация хотя бы частично спасает или помогает легче перенести болезнь, добавил вирусолог.

Кроме того, в Европе сообщают о росте числа госпитализаций из-за коронавирусной инфекции среди населения.

— Судя по всему, штамм BA.5 оказался более опасным с точки зрения тяжести заболевания, чем оригинальный «Омикрон», — отметил Роман Зиновкин. — Точные механизмы влияния вируса на организм неизвестны, однако мы получаем всё больше сведений о том, что BA.5 гораздо более неприятный вариант, чем предыдущие.

Врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков добавил, что н овые варианты «Омикрона» приобрели свойство быстрее внедряться в клетки организма человека, они успевают это сделать до того, как на них подействуют антитела.

Повторение — мучение Фото: РИА Новости/Пресс-служба АФК «Система»

— Но как только размножившийся вирус покидает клетки, иммунная система быстро и жестко на него реагирует. Что касается вакцинации — следует помнить, что ее цель не столько предотвратить заболевание, сколько защитить человека от тяжелых форм и летального исхода, — напомнил эксперт.

Между первым и вторым

Вероятность неблагоприятных последствий для здоровья и риск для жизни у заболевающих второй и третий раз значительно выше, чем при первом заражении. Даже без учета того, какой штамм вызвал болезнь. Это доказало исследование ученых из Вашингтонского университета и системы здравоохранения Сент-Луиса.

Для сбора информации они использовали базы данных министерства по делам ветеранов США. Среди них оказалось около 260 тыс. зараженных COVID-19 однократно, 38 тыс. столкнувшихся с инфекцией дважды, 2 тыс. человек — трижды и 246 тех, кто переболел четыре раза или больше. Наблюдения велись в течение шести месяцев после последнего эпизода заражения.

Оказалось, что из каждой тысячи заразившихся повторно 24 человека умирали и у 200 наблюдались серьезные неблагоприятные последствия. Эти показатели были в два с лишним раза выше, чем среди заболевших впервые.

Также людей с повторной инфекцией госпитализировали почти в три раза чаще, чем заболевших впервые. В больницу попадало около 10% зараженных повторно.

«По сравнению с единичным заражением реинфекция способствует возникновению дополнительных рисков смертности от всех причин, госпитализации и неблагоприятных последствий для здоровья в легочной и нескольких других системах органов» , — заключают авторы работы.

Причем риски всех неприятных последствий для здоровья увеличиваются по мере роста числа эпизодов COVID-19.

Ответы иммунитета

Причиной тяжелого течения болезни при повторных заражениях может быть быстрая мутация вируса, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

— Ученые проводили свое исследования даже до появления «Омикрона», — заметил заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов. — Вполне возможно, что повторное заражение у вошедших в исследование пришлось на более заразную «Дельту», поэтому получился такой результат. Разумеется, иммунитет нужно укреплять всегда вне зависимости от числа перенесенных коронавирусных инфекций, и соблюдать меры предосторожности.

Еще одна причина может крыться в ослабленном первой болезнью иммунитете.

Повторение — мучение Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— То, что зарубежные коллеги пишут в статье, наблюдается и специалистами в России, — отметил руководитель направления «Превентивная медицина» рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Чудаков. — К сожалению, пока нет полноценных отчетов, но опыт врачей, которые наблюдают пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, говорит о том, что заболевания ослабляют организм, оставляют то, что мы называем постковидным синдромом.

Кроме того, новые штаммы расшатывают иммунную систему, заставляя ее реагировать более выражено, формировать более интенсивный ответ. Это чаще выражается в различных гипериммунных реакциях, что в конечном счете может приводить и к цитокиновому шторму, добавил Сергей Чудаков.

— У ряда людей первая инфекция нарушает работу иммунной системы, ведь СOVID-19 так или иначе влияет на все органы и ткани тела, — добавил Роман Зиновкин. — Причины же того, почему некоторые люди склонны заражаться повторно или даже после нескольких этапов вакцинации, могут быть и генетическими.

По заключению авторов работы снижение общего бремени смертности и болезней, вызванных распространением SARS-CoV-2, потребует стратегий профилактики повторных инфекций.