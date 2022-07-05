Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в мире

В странах Европы и Америки началась новая волна заболеваемости коронавирусом, это связано с очередными мутациями штамма «Омикрон», сообщил в интервью «Известиям» вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«В мире — новый подъем заболеваемости ковидом. Это происходит из-за новых вариантов «Омикрона», которые размножаются лучше предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевает 700-800 тыс. человек каждый день», — рассказал он.

Альтштейн напомнил, что в конце января и феврале мир столкнулся с очень серьезной вспышкой «Омикрона». К началу марта заболеваемость упала, а потом вновь начала расти из-за нового подвида этого штамма ВА.2.

«С тех пор число новых случаев то снижалось, то росло. Сейчас мир в стадии еще одного подъема — но я думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая. И можно рассчитывать на то, что Всемирная организация здравоохранения официально объявит о завершении пандемии», — отметил вирусолог.

До России новая волна заболеваемости пока не дошла, но исключать ее появления нельзя, продолжил Альтштейн. В то же время, вспышка вряд ли будет серьезной, и смертность тоже расти не будет, предположил он.

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«К концу года ВОЗ может объявить о завершении пандемии»