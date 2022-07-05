Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО
Общество
Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
Мир
Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго
Общество
Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19
Происшествия
Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Мир
Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности
Сюжет:

Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в мире

0
Фото: Global Look Press/Carsten Reisinger
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В странах Европы и Америки началась новая волна заболеваемости коронавирусом, это связано с очередными мутациями штамма «Омикрон», сообщил в интервью «Известиям» вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Болезная нагрузка: ученые нашли причину долгого течения COVID-19
Как по спайковому белку, циркулирующему в крови переболевших, можно предсказать развитие длительных симптомов

«В мире — новый подъем заболеваемости ковидом. Это происходит из-за новых вариантов «Омикрона», которые размножаются лучше предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевает 700-800 тыс. человек каждый день», — рассказал он.

Альтштейн напомнил, что в конце января и феврале мир столкнулся с очень серьезной вспышкой «Омикрона». К началу марта заболеваемость упала, а потом вновь начала расти из-за нового подвида этого штамма ВА.2.

«С тех пор число новых случаев то снижалось, то росло. Сейчас мир в стадии еще одного подъема — но я думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая. И можно рассчитывать на то, что Всемирная организация здравоохранения официально объявит о завершении пандемии», — отметил вирусолог.

До России новая волна заболеваемости пока не дошла, но исключать ее появления нельзя, продолжил Альтштейн. В то же время, вспышка вряд ли будет серьезной, и смертность тоже расти не будет, предположил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«К концу года ВОЗ может объявить о завершении пандемии»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022