В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость COVID-19 выросла на 3% в мире за прошедшую неделю, а смертность упала на 12%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 4,6 млн случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов от коронавируса за этот же период в общей сложности было зафиксировано около 8,1 тыс.

Отмечается, что больше всего заболеваемость упала только в американском и африканском регионах. В остальном мире наблюдался рост числа случаев заражения — больше всего в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 552,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

По состоянию на 6 июля в России за сутки выявлено 3150 случаев коронавирусной инфекции, 1278 человек госпитализировано, 44 умерло.

5 июля вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил в беседе с «Известиями», что новая волна заболеваемости коронавирусом в странах Европы и Америки связана с очередными мутациями штамма «Омикрон».

2 июля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в организации не исключают роста заболеваемости коронавирусом в России летом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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