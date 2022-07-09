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Роспотребнадзор назвал срок нахождения коронавируса в организме

Эксперт Пшеничная: COVID-19 может оставаться в организме пациентов несколько месяцев
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев, рассказала агентству «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она уточнила, что, хотя симптомы инфекции сохраняются, человек уже не заразен.

«У некоторых пациентов, перенесших эту инфекцию, даже после выздоровления коронавирус может оставаться в организме еще продолжительное время. Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый периода заболевания давно закончился», — сказала Пшеничная.

По ее словам, воздействие коронавируса на организм может продолжаться в течение нескольких месяцев. Однако вирус в организме перестает активно размножаться.

Специалист добавила, что одним из частых симптомов при этом — снижение концентрации внимание и способности быстро принимать решения. Кроме того, повышается рассеянность и забывчивость, которые сопровождаются общей заторможенностью, сонливостью, пояснила Пшеничная.

У людей пожилого возраста такие проявления могут усугубляться и спровоцировать развитие дегенеративных процессов в нервной системе, отметила специалист.

Как заметила Пшеничная, проявлениями лонгковида могут стать кашель, одышка и повышенная утомляемость.

Потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений сейчас встречаются значительно реже, чем раньше, подчеркнула она. Однако какое-то время после выздоровления пациентов по-прежнему может беспокоить заложенность ушей из-за отека и воспаления слизистой оболочки носоглотки и евстахиевой трубы, заключила эксперт Роспотребнадзора.

Ранее в пятницу руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что некоторый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти и в России. Он добавил, в последнее время постоянно увеличивается доля новых вариантов коронавируса. Так варианты «Омикрона» BA.4 и BA.5 вытесняют линию BA.2.

Как выяснили ученые из Вашингтонского университета, риски для жизни и неблагоприятные последствия для здоровья у заболевающих коронавирусом второй раз значительно выше, чем при первом заражении. Одной из причин тяжелой повторной заболеваемости ослабленный первой болезнью иммунитет.

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