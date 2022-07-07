В США усомнились в возможности Киева нанести удар по Крымскому мосту

Украина вряд ли сможет нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами, говорится в статье издания The Drive.

По данным авторов материала, мост является для России важнейшим инфраструктурным объектом, и сейчас российские военные ищут способы обезопасить его от возможного удара. Так, сейчас мост прикрывают системы ПВО и РЭБ.

Благодаря защите Украина не сможет нанести предполагаемый удар по объекту, пришли к выводу в The Drive.

Основной причиной неудачи может стать то, что ВСУ не располагают дальнобойными ракетами, которые могли бы долететь до моста с территории, которая находится под контролем Киева, указали журналисты.

Как говорится в статье, дальность действия противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon достигает 120 км. Но на территории, подконтрольной властям Украины, просто нет точки, которая находилась бы настолько близко к мосту.

Авторы отметили, что существуют модификации Harpoon с почти утроенной дальностью полета, но пока неясно, располагает ли Украина возможностью запуска таких ракет.

Кроме того, даже если западные ракеты долетят до моста, то серьезных повреждений ему не нанесут, отметили в материале.

В издании допустили, что Киев может попытаться организовать некую секретную операцию, конечной целью которой станет нанесение ущерба Крымскому мосту.

Ранее, 28 июня, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым может может обернуться военным конфликтом с Россией.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Сведения о намерениях украинских военных нанести удар по Крымскому мосту поступали и ранее. Так, 6 мая представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил о том, что Украина вынашивала планы по нанесению удара по этой транспортной артерии 9 мая. Необходимость этого шага он обосновал якобы использованием моста в военных целях и необходимостью поднять моральный дух Украины.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие государственные служащие Украины. В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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