Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков поздравил выпускников МГИМО на церемонии вручения дипломов
Общество
В России отмечается праздник Ивана Купала
Мир
В Иране задержали замглавы британской миссии по подозрению в шпионаже
Происшествия
Пожар на 200 кв. м вспыхнул в ангаре на северо-востоке Москвы
Общество
Православные россияне празднуют Рождество Иоанна Предтечи
Общество
Суд арестовал начальника ГИБДД Петербурга Семенова на два месяца
Мир
В Молдавии заявили о соблюдении нейтралитета в военном сотрудничестве
Мир
В Лугано договорились выделить на восстановление Украины $1,9 млрд
Мир
Брэд Питт пожаловался на неспособность различать лица людей
Общество
Адвокат генерала Умнова заявил о намерении обжаловать его арест
Мир
В Эквадоре выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

В США усомнились в возможности Киева нанести удар по Крымскому мосту

The Drive усомнился в способности Киева нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина вряд ли сможет нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами, говорится в статье издания The Drive.

Зайти с Северска: союзные силы начали перегруппировку в Донбассе
Освобожден стратегически важный поселок ДНР Спорное

По данным авторов материала, мост является для России важнейшим инфраструктурным объектом, и сейчас российские военные ищут способы обезопасить его от возможного удара. Так, сейчас мост прикрывают системы ПВО и РЭБ.

Благодаря защите Украина не сможет нанести предполагаемый удар по объекту, пришли к выводу в The Drive.

Основной причиной неудачи может стать то, что ВСУ не располагают дальнобойными ракетами, которые могли бы долететь до моста с территории, которая находится под контролем Киева, указали журналисты.

Как говорится в статье, дальность действия противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon достигает 120 км. Но на территории, подконтрольной властям Украины, просто нет точки, которая находилась бы настолько близко к мосту.

Авторы отметили, что существуют модификации Harpoon с почти утроенной дальностью полета, но пока неясно, располагает ли Украина возможностью запуска таких ракет.

Кроме того, даже если западные ракеты долетят до моста, то серьезных повреждений ему не нанесут, отметили в материале.

В издании допустили, что Киев может попытаться организовать некую секретную операцию, конечной целью которой станет нанесение ущерба Крымскому мосту.

Ранее, 28 июня, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым может может обернуться военным конфликтом с Россией.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Сведения о намерениях украинских военных нанести удар по Крымскому мосту поступали и ранее. Так, 6 мая представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил о том, что Украина вынашивала планы по нанесению удара по этой транспортной артерии 9 мая. Необходимость этого шага он обосновал якобы использованием моста в военных целях и необходимостью поднять моральный дух Украины.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие государственные служащие Украины. В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022