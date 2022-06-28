В Совбезе рассказали об угрозе от попыток посягательства на Крым

Любая попытка посягнуть на Крым может может обернуться военным конфликтом с Россией. Об этом во вторник, 28 июня, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом», — заявил он в интервью изданию «Аргументы и факты».

27 июня стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) возбудит и займется расследованием уголовного дела по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки «Таврида», принадлежащей «Черноморнефтегазу». Утром 26 июня буровые платформы в Крыму вновь подверглись обстрелу со стороны боевиков Украины.

20 июня Украина нанесла первый удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с платформ, при том, что всего на момент удара там находились 109 человек. Трое пострадавших доставлены в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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