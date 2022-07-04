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Lux Express добавит ночной автобусный рейс Хельсинки – Петербург с 8 июля

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Фото: Commons.wikimedia.org/Janusz Jakubowski
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Крупнейший оператор автобусных пассажирских перевозок в Балтийском регионе Luх Express с 8 июля добавит ночной автобусный рейс по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург. Информация появилась на официальной странице организации «ВКонтакте».

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Так, автобус будет отправляться в 23:50 в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Дневные отправляются в 06:15, 11:00 и 15:00 из Петербурга в Хельсинки и в 08:30 и 16:15 обратно.

По данным организации, до 15 июля маршрутом могут воспользоваться только граждане России и Финляндии, которым законодательно разрешено пересечение границы между государствами.

1 июля власти Финляндии сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Как сообщили в генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты. На пунктах пересечения границы тестирование на коронавирус также проводиться не будет. Рассмотрение заявлений на визу будет идти по визовому кодексу ЕС.

20 июня в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России. Однако российским туристам пока будет непросто попасть в Финляндию, так как до сих пор действуют ограничения на выезд по земле.

В тот же день вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» оценил решение Финляндии открыть границы для туристов из третьих стран, включая россиян. По словам эксперта, это решение из разряда «близок локоть, да не укусишь», так как у России нет авиасообщения с Финляндией, а 28 марта исчезло и железнодорожное сообщение. Он заключил, что у России существует очень много ограничений, помимо ковидных, «поэтому каких-то перспектив хороших не видим».

11 июня Германия также временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. Отмечалось, что для въезда в Германию туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

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