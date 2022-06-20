В Альянсе турагентов оценили вероятность возобновления турпотока из РФ в Финляндию

Вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян в понедельник, 20 июня, в беседе с «Известиями» оценил решение Финляндии открыть границы для туристов из третьих стран, включая россиян.

Как напомнил эксперт, у России нет авиасообщения с Финляндией, а 28 марта исчезло и железнодорожное сообщение.

«Что касается автомобильного, то по старым правилам Россия не выпускает своих граждан пересекать сухопутную границу с Финляндией из-за пандемийных ограничений. Эта страна также крайне неохотно выдает визы. У нас существует очень много ограничений, помимо ковидных, поэтому каких-то перспектив хороших не видим. Эта новость из разряда «близок локоть, да не укусишь», — отметил Мкртчян.

Ранее в этот день в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России.

Уточнялось, что пассажиры, которые прибывают из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь при себе проездные документы и при необходимости визу.

11 июня Германия временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки.