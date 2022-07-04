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Франция приняла примерно 100 тыс. украинских беженцев

Le Monde: Франция приняла примерно 100 тыс. украинских беженцев, но власти знают о размещении лишь половины
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bruno Bebert
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Франция приняла около 100 тыс. украинских беженцев с начала спецоперации РФ, но власти не знают о размещении половины из них. Об этом заявил руководитель межминистерского кризисного центра, префект Жозеф Зимет в воскресенье, 3 июля, газете Le Monde.

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Он добавил, что в сентябре начнется продление шестимесячного разрешения на пребывание в стране, поэтому государство рассчитывает больше узнать об условиях жизни беженцев и их планах на будущее.

При этом, по словам чиновника, динамика пребывания беженцев пошла на спад, хоть и еженедельно страна принимает около 300 человек. Также сообщается, что более 18 тыс. украинских детей пошли во французские школы.

«Украинские власти не рассчитывают вернуться к нормальной жизни до 2023 года, поэтому значительная часть беженцев останется здесь еще и в следующем году. Это требует от нас нового подхода, чтобы организовать расселение этих людей», — подчеркнул префект.

24 июня обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала о том, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По ее словам, британцы не ожидали, что кризис вокруг Украины продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас.

22 июня сообщалось, что жители Бельгии всё чаще сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины. До этого, 25 июня, министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в стране устали от украинских беженцев. По его словам, ситуация с Украиной влияет на всё общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять жителей страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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