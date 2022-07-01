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РФ и США начали переговоры о перекрестных полетах на МКС

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Фото: Роскосмос
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Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщил в пятницу, 1 июля, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации «Роскосмос», которую возглавляет Сергей Крикалев», — сообщил он «РИА Новости».

Рогозин уточнил: речь идет о переговорах, которые одобрило правительство РФ в своем недавнем распоряжении. Распоряжение правительства о проведении переговоров между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС было обнародовано 10 июня.

Рогозин добавил, что сейчас в США подготовку проходит единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым представителем РФ на корабле Crew Dragon.

«Роскосмос» ожидает от NASA предложений по кандидатам со стороны США для дублирующего экипажа. В основной уже заявлен астронавт Франсиско Рубио.

«После получения от американцев данной информации мы информируем правительство о том, какие кандидаты собираются в какие сроки лететь и как это будет организовано», — резюмировал Рогозин.

В мае глава госкорпорации РФ заявлял, что решение о перекрестных полетах к МКС будет принято в июне. Он отметил, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA касательно антироссийских санкций, а также от возможностей США обеспечить безопасность экипажа при полете.

Рогозин также отмечал, что России пока сложно принять решение о возможности проведения перекрестных полетов. 13 мая издание Spacenews сообщило, что астронавты NASA, которые находились в тесном сотрудничестве с российскими коллегами, начали испытывать трудности после введения санкций против РФ.

Также Рогозин отмечал скептический настрой к космическому кораблю Илона Маска Crew Dragon, с которым «случаются большие неприятности». 6 июня NASA сообщило, что запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на Международную космическую станцию отложен на неопределенный срок. Поводом стали неполадки в работе двигателя.

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