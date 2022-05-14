Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях Starliner

Российские космонавты больше не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner. Об этом 14 мая заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Рогозин также отметил, что от NASA исходит инициатива о возможности перекрестных полетов, так как американцы «не хотят терять навыки полета на российских кораблях».

«Мы уверены в своих кораблях. На (американском. — Ред.) корабле случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы. Это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку (Анну Кикину. — Ред.) на их корабль», — пояснил Рогозин.

Первый запуск Boeing Starliner состоялся в конце 2019 года. По данным NASA, корабль был выведен на орбиту нештатно и у Starliner не произошло включение двигателя, необходимого для сближения корабля с МКС, пишет телеканал «Звезда». После этого запуск космического корабля Starliner на МКС откладывался несколько раз из-за неисправностей.

30 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на Международной космической станции (МКС) принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

29 апреля сообщалось, что правительство РФ примет решение по перекрестным полетам на МКС в середине мая.

17 апреля космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС. Ранее в этот день российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в период его пребывания на МКС экипаж не сталкивался с недопониманиями, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.

11 апреля 2022 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.