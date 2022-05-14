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Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях Starliner

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Фото: Global Look Press/NASA
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Российские космонавты больше не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner. Об этом 14 мая заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Рогозин также отметил, что от NASA исходит инициатива о возможности перекрестных полетов, так как американцы «не хотят терять навыки полета на российских кораблях».

«Мы уверены в своих кораблях. На (американском. — Ред.) корабле случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы. Это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку (Анну Кикину. — Ред.) на их корабль», — пояснил Рогозин.

Первый запуск Boeing Starliner состоялся в конце 2019 года. По данным NASA, корабль был выведен на орбиту нештатно и у Starliner не произошло включение двигателя, необходимого для сближения корабля с МКС, пишет телеканал «Звезда». После этого запуск космического корабля Starliner на МКС откладывался несколько раз из-за неисправностей.

30 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на Международной космической станции (МКС) принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

29 апреля сообщалось, что правительство РФ примет решение по перекрестным полетам на МКС в середине мая.

17 апреля космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС. Ранее в этот день российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в период его пребывания на МКС экипаж не сталкивался с недопониманиями, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.

11 апреля 2022 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

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