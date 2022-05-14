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В NASA пожаловались на сложности из-за антироссийских санкций
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В NASA пожаловались на сложности из-за антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/Marc Rasmus
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Астронавты NASA, которые находились в тесном сотрудничестве с российскими коллегами, начали испытывать трудности после введения санкций против РФ. Об этом 13 мая сообщает издание Spacenews.

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«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — сообщила бывшая участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс в ходе заседания организации.

Она также неудовлетворительно отозвалась о приостановке операций иностранных банков в РФ, отмене рейсов зарубежными авиакомпаниями и прекращении продажи своей продукции компанией Microsoft.

«Работа, обучение и подготовка в Москве, которые происходят и всегда происходили, продолжаются без каких-либо серьезных перерывов», — добавила Хелмс.

17 апреля космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на Международной космической станции (МКС). Космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что в период его пребывания на МКС экипаж не сталкивался с недопониманиями, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.

11 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по Международной космической станции после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Санкционные меры стран Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

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