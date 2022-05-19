Рогозин назвал сроки принятия решения о перекрестных полетах на МКС

Решение о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС) будет принято в июне. Об этом 19 мая рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на марафоне «Новые горизонты».

«Надеюсь, что не до конца мая, но в течение первой декады июня решение будет принято и объявлено», — сказал он журналистам.

Он отметил, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA касательно антироссийских санкций, а также от возможностей США обеспечить безопасность экипажа при полете.

Если соглашение о перекрестных полетах будет достигнуто, то единственная в отряде космонавтов «Роскосмоса» женщина Анна Кикина осенью 2022 года совершит полет на американском корабле Crew Dragon. А место на «Союзе МС-22» займет астронавт Франсиско Рубио.

Как отметил Рогозин, в настоящий момент Кикина проходит подготовку в Штатах.

«Не исключаю, что ее полет будет в рамках перекрестных полетов», — отметил он.

14 мая Рогозин отмечал, что от NASA исходит инициатива о возможности перекрестных полетов, так как американцы «не хотят терять навыки полета на российских кораблях». Комментируя их желание, глава «Роскосмоса» отметил, что Россия уверена в своих кораблях в отличие от американских, как как на них случаются «большие неприятности». Тогда он также заявил, что по этой причине российские космонавты больше не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner.

Рогозин также отмечал, что России пока сложно принять решение о возможности проведения перекрестных полетов.

13 мая издание Spacenews сообщило, что астронавты NASA, которые находились в тесном сотрудничестве с российскими коллегами, начали испытывать трудности после введения санкций против РФ.

7 апреля космонавт и один из директоров «Роскосмоса», Сергей Крикалев, заявил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.