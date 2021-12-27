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Анна Кикина раскрыла подробности полета на Crew Dragon в 2022 году

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Единственная в отряде космонавтов «Роскосмоса» женщина Анна Кикина в 2022 году совершит полет в сентябре-октябре 2022 года на американском корабле Crew Dragon. Об этом в понедельник, 27 декабря, она сама сообщила в интервью каналу «Россия 24».

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«Планируется, что он (полет. — Ред.) состоится в сентябре-октябре 2022 года, в следующем году, осенью», — сказала Кикина.

По ее словам, существует ряд особенностей подготовки к полету на Crew Dragon.

«Самая главная особенность, что ты не приземляешься на сушу, если это штатно, а приводняешься на воду. <…> К этому готовишься. Ну а при подготовке особенность в том, что все инструкторы разговаривают с тобой не на русском языке и преподают на английском языке», — добавила космонавт.

Готовиться к полету Кикина будет в Соединенных Штатах. Она рассказала, что первый этап тренировок уже завершился, второй блок испытаний ей предстоит пройти в 2022 году.

Ранее, 8 декабря, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Кикина войдет в состав экипажа Crew Dragon в следующем году. Корпорации уже утвердила данное решение, подчеркнул Рогозин. По его словам, космонавт США отправится в полет, в свою очередь, на российском корабле.

В 2017 году Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

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