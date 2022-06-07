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Запуск Cargo Dragon к МКС отложен из-за неполадки двигателя

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Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Paul Hennessy
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Запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложен на неопределенный срок. Об этом 6 июня сообщило NASA.

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«NASA и SpaceX отказываются от запуска Falcon 9 в рамках миссии CSR-25 к Международной космической станции на этой неделе», — заявили в агентстве.

Поводом стали неполадки, обнаруженные на минувших выходных. Во время загрузки топлива в Cargo Dragon была зафиксирована повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигателя. Специалисты NASA приняли решение слить горючее и окислитель, чтобы определить источник утечки.

После того, как точная причина будет установлена, NASA и SpaceX объявят новую целевую дату запуска. Первоначально Cargo Dragon должен был стартовать к МКС 10 июня.

Это 25-я миссия по доставке грузов на кораблях такого класса. В последний раз Cargo Dragon пристыковался к МКС 24 января 2022 года. В апреле другой корабль SpaceX — Crew Dragon — доставил экипаж из четырех человек.

3 июня корабль «Прогресс МС-20» причалил к российскому сегменту станции с оборудованием и топливом. Его запуск был посвящен Донецкой и Луганской народным республикам — на ракету-носитель «Союз-2.1а» были нанесены флаги государств и надпись «Донбасс».

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