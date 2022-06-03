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Корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС

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Фото: Роскосмос
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Корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

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В ведомстве пояснили, что корабль пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Он причалил к станции в автоматическом режиме.

Процесс с Земли контролировали специалисты ЦУП, а с борта МКС — космонавты Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев.

На борту корабля находятся оборудование, 3D-принтер ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», наноспутники и миниатюрная электрогитара.

Ракета стартовала в этот день с площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур.

Отмечалось, что, после того как корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны, «Прогресс» продолжит свой путь к МКС самостоятельно. Весь путь до станции займет чуть более трех часов. Стыковка со станцией намечалась на 16:02 мск.

В космосе корабль должен пробыть около 173 суток. На МКС он везет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что на головной обтекатель ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» нанесены флаги республик Донбасса, а на вторую ступень — надпись «Донбасс». Таким образом, ее пуск будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам.

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