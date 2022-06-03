Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-20» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур 3 июня. На борту корабля — 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и наноспутники.

Ракета стартовала с площадки № 31 космодрома. Стыковка со станцией намечена на 16:02 мск.

После того как корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны, «Прогресс» продолжит свой путь к МКС самостоятельно. Весь путь до станции займет чуть более трех часов.

В космосе корабль должен пробыть около 173 суток. На МКС он везет топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование.

31 мая сообщалось, что на головной обтекатель ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», установленной на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур, нанесены флаги республик Донбасса, а на вторую ступень — надпись «Донбасс». Таким образом, ее пуск будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам.

19 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области была также запущена ракета «Союз-2.1» с военным спутником. Запуск ракеты осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.