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Если очень захотеть: зачем России аэрокосмическая инновационная долина

Проект станет фабрикой результатов интеллектуальной деятельности полного цикла — от идеи до промышленного применения
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Если очень захотеть: зачем России аэрокосмическая инновационная долина
2022-04-25 18:39:55">
2022-04-25 18:39:55
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В РФ появится аэрокосмическая инновационная долина. На ее полях будут разрабатывать передовые технологии и материалы, а также новейшие виды продукции: аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электронику и радиотехнику. Космонавты и эксперты призывают создать на ее базе кластер по разработке и производству микрочипов и микроэлектроники для аэрокосмической отрасли. Именно в них больше всего нуждается космическая сфера. Подробности — в материале «Известий».

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«Огромный задел»

В Рязанской области появится федеральный инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина», заявили в пресс-службе правительства РФ. Инициаторами стали НИЦ «Московский авиационный институт» и региональное правительство. Компании-резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции.

— То, что сделают в Рязанской области, — это важнейшая вещь, долгожданная — объяснил «Известиям» летчик-космонавт РФ, бортинженер Михаил Корниенко. — Это радостный момент для российской аэрокосмической отрасли. Очень здорово, что этот проект появился, его ждали несколько десятилетий. Теперь туда обязательно нужно пригласить больше молодежи, сконцентрировать молодые и перспективные кадры в одном месте, положить им большую зарплату. И тогда пойдет взрывное развитие. Мы все этого ждем.

Основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника.

Если очень захотеть
чип
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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— В новой аэрокосмической долине в первую очередь нужно сделать чиповый кластер, — подчеркивает Корниенко. — У нас сейчас не хватает микрочипов, не хватает микроэлектроники. Из микроэлементной базы некоторые вещи у нас закупаются. Поэтому эта сфера у нас пока в зачаточном состоянии. А ракеты все-таки летают на элементной базе. Это важнейшая составляющая. IT-технологии тоже обязательны сейчас для аэрокосмической отрасли. Что же касается импортозамещения, то надо сказать, что наша аэрокосмическая отрасль в подавляющей степени независима, в ней минимум импортных составляющих.

Как стало известно, о своем желании участвовать в работе ИНТЦ заявили уже несколько десятков компаний, разрабатывающих порядка 60 инновационных проектов. Также заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединенная авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз — Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Ожидается, что «Аэрокосмическая инновационная долина» сформирует 2,8 тыс. новых рабочих мест.

— Этот проект очень сложный, и при надлежащем управлении, перспективы у инновационной долины самые хорошие, — подчеркнула заведующая лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ Наталья Завьялова. — В России по космическому направлению сейчас есть огромный задел. И при должной поддержке небольшие компании легко его подхватят, будут развивать и смогут привнести что-то новое в общее движение. Важно в этом направлении налаживать взаимоотношения с внешними партнерами — Китаем, Индией — для демонстрации востребованности и привлечения дополнительных инвестиций.

Если очень захотеть
молодые
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Перспективы космической долины

На данный момент уже более 30 компаний готовы стать резидентами долины и приступить к реализации высокотехнологичных проектов. Такая работа позволит в кратчайшие сроки создавать инновационную продукцию и решать вопросы импортозамещения по обозначенным направлениям деятельности, рассказал «Известиям» директор управляющей компании «Аэрокосмической инновационной долины» Павел Новицкий.

Целью ее создания является поддержка авиационной и космической промышленности через развитие инновационных компаний, работающих в этих областях, эффективное использование имеющегося у учредителей и участников ИНТЦ научно-технического задела для создания современных образцов техники и выстраивание кооперационных цепочек, позволяющих внедрять такие решения на практике.

— Пул проектов, реализуемых на базе ИНТЦ, будет определен с непосредственным участием профильных ведомств, ведущих производителей авиационной и космической техники и потенциальных крупных заказчиков, — говорит Павел Новицкий. — Необходимо развивать технологии математического моделирования, беспилотных авиационных систем, электроэнергетики, новых материалов.

Для разработки новых систем и сервисов, обеспечивающих технологический суверенитет и цифровую трансформацию профильных отраслей, необходимы новые кадры. Поэтому на базе ИНТЦ будут запускаться новые образовательные программы. Ключевыми экспертами выступают инициатор проекта — Московский авиационный институт и ведущие университеты данного региона: Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина и Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

Если очень захотеть
научно-техническое
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Как рассказал директор управляющей компании «Аэрокосмической инновационной долины», в настоящее время главная сложность на старте создания ИНТЦ состоит в отсутствии хорошей коммуникации на разных уровнях и единой экосистемы. А идея долины как раз в том и состоит, чтобы создать современную инфраструктуру и объединить государство, науку, бизнес-процессы и производство, отмечает Павел Новицкий.

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— Долина будет фабрикой РИДов (результатов интеллектуальной деятельности. — Ред.) полного цикла — от идеи до промышленного применения, — подчеркивает Павел Новицкий. — Проект будет попадать в экосистему долины и сопровождаться на всех стадиях высококлассными специалистами и профессиональными командами.

Космосом по санкциям

Очевидно, что антироссийские санкции существенно ударили по аэрокосмичесой отрасли, и вопрос поиска путей для импортозамещения является особенно актуальным. Эксперты считают, что создание подобного проекта может стимулировать развитие инновационных технологий, но пока неясно, какими будут механизмы поддержки, предлагаемые для резидентов.

— Если создаваемая инновационная долина будет предоставлять своим резидентам те же преимущества, какие сегодня имеют ОЭЗ, ТОРы, ТОСЭРы, нацеленные на привлечение иностранных инвесторов через систему налоговых преференций, то на быстрое развитие рассчитывать явно не следует, — полагает партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «Деловой профиль» Юлия Белогорцева. — Налоговые льготы не смогут заставить иностранных инвесторов идти наперекор установленным санкциям.

Эксперт указывает, что новая долина ориентирована на привлечение представителей отечественного бизнеса, реализующего инновационные проекты. Она может стать для них очень привлекательной, если ее резиденты получат преимущества, которые сегодня даны IT-компаниям. Среди них: освобождение от налога на прибыль, льготное кредитование, трехлетний мораторий на проведение любых проверок, а также меры социальной поддержки, способные решить кадровую проблему отрасли.

Если очень захотеть
производство
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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— Действительно, в некоторых областях, для того чтобы произвести полноценный продукт, требуются годы кропотливой работы и большие вложения, — говорит Павел Новицкий. — С учетом того что правительство согласовало параллельный импорт, в первое время недостающие комплектующие и некоторые части продуктовой линейки будут заменяться с помощью дружественных стран. Затем мы сможем выйти на полный цикл производства.

Очевидно, что в условиях антироссийских санкций создаваемая инновационная долина может рассчитывать, прежде всего, на приток отечественных резидентов, в то время как иностранные опыт и технологии в авиакосмической сфере могли бы очень пригодиться России. Хотя единственное, что может сегодня заинтересовать иностранные компании, — дешевый доступ к ресурсам, особенно в условиях, когда цены на газ и электроэнергию на традиционных рынках ставят под угрозу само их существование, отмечает Юлия Белогорцева.

— В России космос сейчас представлен большими госкорпорациями, — поясняет сотрудник МФТИ Наталья Завьялова. — Они делают мегапроекты по созданию новых ракет, пилотируемому космосу, спутниковым группировкам. Зачастую такие проекты сопряжены с потребностью в больших ресурсах: испытательных стендах, большой энергетике. Однако есть и не столь масштабные, но тем не менее важные задачи по созданию небольших космических аппаратов, их компонентов или созданию программного обеспечения для цифровых двойников космических систем. А это значит, что к таким проектам, как долина, вполне можно привлекать небольшие российские компании или стартапы для научно-технического поиска и развития новых технологий.

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