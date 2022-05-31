На стартовый стол Байконура установили ракету с флагами ДНР и ЛНР

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» установлены на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает ТАСС.

Пуск ракеты планируется провести 3 июня в 12:32 по московскому времени. Вскоре специалисты должны свести фермы обслуживания, которые обеспечивают возможность доступа к ракете персоналу и экипажу, затем запланированы работы по графику первого стартового дня.

На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик Донбасса, а на вторую ступень — надпись «Донбасс».

«Прогресс МС-20» доставит на МКС 2500 кг грузов, среди которых топливо, вода, сжатый азот, а также оборудование, питание средства гигиены и одежда. Также корабль доставит на МКС 3D-принтер.

19 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена ракета «Союз-2.1» с военным спутником. Запуск ракеты осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

Космонавт, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал «Известиям» 17 мая, что решение о том, как будет устроена новая космическая станция на смену МКС, может быть принято к 2024 году. На данный момент идет обсуждение, будет ли строиться совершенно новая станция или она будет пристраиваться к старой, а потом отстыковываться.