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Решение об устройстве новой космической станции может быть принято к 2024 году

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МКС
Фото: Роскосмос
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Решение о том, как будет устроена новая космическая станция на смену МКС, может быть принято к 2024 году. Об этом в интервью «Известиям» во вторник, 17 мая, заявил космонавт, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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«Какой она будет, пока еще не очень понятно, возможно несколько сценариев. Сейчас идет обсуждение, будет ли строиться совершенно новая станция или мы будем ее пристраивать к старой, а потом отстыкуем. Сейчас наши американские партнеры предлагают возможность стыковки, в том числе коммерческих модулей, и использование их как тестовой платформы для испытаний: если всё пойдет нормально, значит, модуль сможет либо работать в составе станции, либо отстыковываться», — рассказал он.

При этом МКС, возможно, будет работать и после 2024 года, так как Международная космическая станция создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет. Он истек в 2013 году, напомнил Крикалев.

«Сейчас идет эксплуатация станции по состоянию, ее срок службы не раз продлевался. В 2020 году он был продлен до 2024-го. Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать — у МКС есть запас прочности», — отметил специалист.

Крикалев добавил, что станция «Мир» при гарантии в пять лет пролетала 15.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«У МКС есть запас прочности»

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