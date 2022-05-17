Решение об устройстве новой космической станции может быть принято к 2024 году

Решение о том, как будет устроена новая космическая станция на смену МКС, может быть принято к 2024 году. Об этом в интервью «Известиям» во вторник, 17 мая, заявил космонавт, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Какой она будет, пока еще не очень понятно, возможно несколько сценариев. Сейчас идет обсуждение, будет ли строиться совершенно новая станция или мы будем ее пристраивать к старой, а потом отстыкуем. Сейчас наши американские партнеры предлагают возможность стыковки, в том числе коммерческих модулей, и использование их как тестовой платформы для испытаний: если всё пойдет нормально, значит, модуль сможет либо работать в составе станции, либо отстыковываться», — рассказал он.

При этом МКС, возможно, будет работать и после 2024 года, так как Международная космическая станция создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет. Он истек в 2013 году, напомнил Крикалев.

«Сейчас идет эксплуатация станции по состоянию, ее срок службы не раз продлевался. В 2020 году он был продлен до 2024-го. Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать — у МКС есть запас прочности», — отметил специалист.

Крикалев добавил, что станция «Мир» при гарантии в пять лет пролетала 15.

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«У МКС есть запас прочности»