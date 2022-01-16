Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура

В связи с последними событиями в Казахстане Байконур вернулся на первые полосы (бумажные и виртуальные) новостей. О положении на космодроме и в одноименном городе рассказывал лично руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Насколько сейчас Байконур важен для России и есть ли возможность перенести его функционал на территорию нашей страны, чтобы больше не зависеть от возможных политических катаклизмов в Казахстане, разбирались «Известия».

В процессе перехода

После 1991 года Байконур оказался на территории Казахстана. Космодром в течение нескольких лет переживал глубокий кризисный период. Количество запусков резко сократилось, часть людей, работавших на космодроме и возле него, вернулись в Россию или на Украину, а у властей Казахстана не было ни средств, ни персонала даже для того, чтобы поддерживать коммунальное хозяйство в городе рядом с космодромом.

Степной полк-1 Площадь Ленина в городе Байконур Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В домах суровой казахстанской зимой размораживались батареи, отключения света стали частыми и достаточно долгими. При этом замены Байконуру просто не было, космодром нельзя было потерять — на станции «Мир» работали космонавты, и требовалось обеспечивать их водой, едой и кислородом. Поэтому в 1994 году космодром вместе с городом Ленинск (сейчас он называется Байконур) был передан в аренду России за $115 млн ежегодно. Кроме выплат, Россия тратит на поддержание города и космодрома более 2 млрд рублей ежегодно (в ценах 2012 года).

В настоящее время строится и уже эксплуатируется космодром Восточный в Амурской области. В 2021 году с него было запущено пять ракет-носителей «Союз-2». Идет возведение стартовой площадки для ракет «Ангара». То есть Россия постепенно переносит инфраструктуру для космической отрасли на свою территорию. Но Байконур по-прежнему используется, именно оттуда ведутся все пилотируемые запуски и старты тяжелых ракет-носителей «Протон». Но что мешает прекратить эксплуатацию старого космодрома?

Пилотируемая космонавтика

Пилотируемые полеты «Союзов» в настоящее время осуществляются только с Байконура. Всё дело в том, что запуск пилотируемых космических кораблей невозможен без системы аварийного спасения (САС). Если во время взлета и в течение нескольких минут после него что-то случится, САС вернет космонавтов на Землю. И критически важно, чтобы для этого было выделено максимально ровное и пустое место.

На Байконуре всё это есть. И когда в 2018 году «Союз МС-10» после срабатывания САС приземлился по баллистической траектории, спасатели прибыли к космонавтам максимально оперативно.

Степной полк-2 Капсула, на которой в 2018 году аварийно приземлились члены основного экипажа МКС Фото: РИА Новости/пресс-служба ЦВО

Перенести старты пилотируемых кораблей на Восточный, в принципе, реально. Разве что мобильная башня обслуживания чуть ниже чем нужно, чтобы вместить ракету с длинной штангой системы аварийного спасения. Но эту проблему можно решить при помощи обычной «болгарки» и нескольких дней работы. А вот с полями падения при нужном наклонении не всё так просто. В случае вынужденной посадки по баллистической траектории космический корабль может оказаться в водах Тихого океана, и тогда понадобятся спасательные корабли. Это дороже, сложнее, требует больше времени. Поэтому переходить на такой вариант будут только в случае крайней необходимости. Например, когда начнутся полеты пилотируемого корабля «Орел» при помощи ракеты-носителя «Ангара».

Отдельно стоит сказать и о приземлении космонавтов. В настоящее время оно проводится в Карагандинской области Казахстана. Спасательная операция осуществляется специальным отрядом спасателей, базирующимся в городе Южноуральск Челябинской области, службами «Роскосмоса» и Министерства обороны. В настоящее время есть запасной вариант места посадки, находящийся в Оренбургской области. Тестирование уже проводилось, и наверняка подобные учения будут продолжены и в будущем.

Тяжелые ракеты

А вот с тяжелыми ракетами-носителями ситуация совсем другая. В настоящее время единственное место для запуска ракет-носителей «Протон» находится на Байконуре. Именно там расположены четыре пусковые площадки, две из которых используются, а еще две законсервированы. Кроме как с Байконура больше запускать «Протон» неоткуда. Во многом для того чтобы исправить это положение, и задумывался космодром Восточный. Ведь ситуация, когда единственная площадка для запуска тяжелых ракет расположена в другой, пусть и дружественной стране, очень рискованна.

Кроме того, использование ракеты «Протон» в Казахстане постоянно подвергается критике со стороны «зеленых» и экологов. Дело в том, что «Протоны» летают на очень токсичном топливе — несимметричном диметилгидразине, он же гептил. Именно поэтому строить новые площадки для «Протона» на Восточном не стали. Предполагается, что его заменит «Ангара», для которой и возводится вторая очередь космодрома в Амурской области.

Степной полк-3 Установка ракеты-носителя «Протон-М» Фото: РИА Новости/Роскосмос

По планам, первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» состоится на Восточном в конце 2023 года. Пока же единственной площадкой для запуска «Ангары» остается военный космодром Плесецк. Но тут есть проблема с географическим расположением. Плесецк расположен на севере России, это удобнее для запусков ракет на полярную орбиту, но на геостационарную ракета выводит меньше полезной нагрузки, чем при запуске с более южного космодрома.

Именно поэтому и было принято решение о создании стартовой площадки для «Ангары» на Восточном. После ее запуска у России не будет проблем с тяжелыми ракетами и возможностью вывода полезной нагрузки со своей территории. Производство «Ангары» несколько лет назад было перенесено на омский завод «Полет», что тоже удобнее при перевозке в Амурскую область.

«Протон» же потихоньку уходит. Пару лет назад было прекращено производство двигателей, сейчас собираются последние 14 ракет. Они будут использованы до 2025 года, после чего «Протон» окончательно канет в Лету. В сентябре 2022 года при помощи «Протона» будет запущена к Марсу европейско-российская миссия «Экзомарс 2022».

Задел на будущее

Однако на Байконуре есть и проекты в стадии строительства и модернизации. 15 ноября 2021 года в российском павильоне авиасалона в Дубае было заключено трехстороннее соглашение о начале модернизации «Гагаринского старта». Подписи под документом поставили генеральный директор Космического агентства ОАЭ Салим Аль-Кубайси, заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Степной полк-4 Cтартовый стол первой «Гагаринской» стартовой площадки Фото: РИА Новости/Reuters/Шамиль Жуматов

Первым проектом в рамках этого соглашения станет модернизация «Гагаринского старта», легендарной пусковой площадки для ракет-носителей «Союз». Именно с площадки № 1 человек впервые отправился в космос, были запущены советские миссии на Луну и Венеру. После модернизации с «Гагаринского старта» вновь будут запускать ракеты «Союз-2» с возможностью равного доступа каждой из трех стран.

Кроме того, Россия и Казахстан совместно работают над проектом «Байтерек» по преобразованию стартового комплекса ракет «Зенит» под разрабатывающийся российский носитель «Союз-5». Понятно, что эти проекты, с учетом участия в них Казахстана, перенести не получится никак.