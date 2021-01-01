Российский корабль «Орел» совершит облет спутника Земли в 2028 году

Пилотируемый полёт к Луне запланировали на 2028 год. Новый российский корабль «Орел» совершит облет спутника Земли, сообщает телеканал «Известия». А уже через 2 года, в 2030-м планируется высадка космонавтов на поверхность Луны. Экипаж подготовят после тестов сверхтяжёлой лунной ракеты. Работа по освоению спутника начнется уже в 2021 году. С космодрома Восточный отправят посадочный аппарат «Луна-25».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.