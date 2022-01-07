Рогозин сообщил о спокойной обстановке в Байконуре

Обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома остается спокойной. Об этом 7 января сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная», — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали, что на фоне проходящих в Казахстане протестов усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов. Отмечалось, что руководители структурных подразделений космического центра «Южный» работают в штатном режиме.

За день до этого Рогозин проинформировал, что оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Он также сообщил об усилении вооруженной охраны ключевых объектов космодрома. Рогозин добавил, что филиалы предприятий «Роскосмоса», городские службы и организации работают в штатном режиме.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции протеста переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Днем позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан уже прибыли белорусские миротворцы.