Рогозин сообщил об усилении охраны ключевых объектов Байконура

Усилена вооруженная охрана ключевых объектов космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана, где сейчас активно проходят массовые протесты. Об этом сообщил 5 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, филиалы предприятий «Роскосмоса», городские службы и организации работают в штатном режиме.

На Байконуре день прошел спокойно, добавил глава госкорпорации.

В среду премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил, что начал консультации с главами стран – членов ОДКБ по ситуации в Казахстане. Он уже провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в этот же день Токаев обратился к государствам – членам ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за протестов в стране, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.