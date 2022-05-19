Прямой эфир
Мир
За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»
Экономика
Новак спрогнозировал ухудшение ситуации на энергорынке Европы
Мир
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Экономика
Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты
Экономика
Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ
Мир
Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств
Экономика
Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 2017 года
Общество
МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»
Наука
Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета «Союз-2.1» с военным спутником 19 мая в 11: 03 мск запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
Тяжелая ракета-носитель необходима российской и мировой космонавтике

Запуск ракеты осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения», — добавили в российском военном ведомстве.

29 апреля легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. 30 апреля аппарат вывели на расчетную орбиту

7 апреля с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим спутником. «Союз-2.1б» — модификация ракеты космического назначения «Союз-2». Предназначается для запусков различных космических аппаратов. Представляет собой трехступенчатую ракету среднего класса.

Первый пуск «Союз-2» в России состоялся 5 февраля 2022 года. ВКС России запустили «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны РФ, который должен был быть выведен на орбиту. Ведомство уточняло, что предстартовые операции, а также старт прошли штатно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022