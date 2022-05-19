Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета «Союз-2.1» с военным спутником 19 мая в 11: 03 мск запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Запуск ракеты осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения», — добавили в российском военном ведомстве.

29 апреля легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. 30 апреля аппарат вывели на расчетную орбиту

7 апреля с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим спутником. «Союз-2.1б» — модификация ракеты космического назначения «Союз-2». Предназначается для запусков различных космических аппаратов. Представляет собой трехступенчатую ракету среднего класса.

Первый пуск «Союз-2» в России состоялся 5 февраля 2022 года. ВКС России запустили «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны РФ, который должен был быть выведен на орбиту. Ведомство уточняло, что предстартовые операции, а также старт прошли штатно.