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Ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах МО РФ стартовала с Плесецка

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Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала в пятницу, 29 апреля, с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили 29 апреля в ведомстве.

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В МО уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки <…> Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — следует из сообщения министерства.

Отмечается, что в 22:58 мск «Ангара-1.2» принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова Космических войск ВКС.

25 апреля «Роскосмос» анонсировал испытательный пуск легкой ракеты «Ангара-1.2».

Глава госкорпорации напомнил, что такая же ракета откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала пока единственный раз в июле 2014 года с космодрома Плесецк.

Ранее, 11 апреля, Рогозин, говоря о планах, сообщил, что в декабре 2023 года с космодрома Восточный будет запущена легкая версия «Ангары», и в текущем же году запланирован пуск и тяжелой «Ангары-А5».

До этого, 21 января, Рогозин сообщал, что в 2022 году планируется провести пуски не менее двух легких ракет класса «Ангара». После 25 января гендиректор госкорпорации «Роскосмос» отмечал, что прорабатывается возможность создания версии ракеты «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»). Если пуск легкой ракеты до этого состоялся лишь один раз, то пуски тяжелой «Ангары» проходили уже трижды — 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.

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