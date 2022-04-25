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«Роскосмос» анонсировал испытательный пуск легкой ракеты «Ангара-1.2»

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«Роскосмос» в ближайшее время планирует провести испытательный пуск легкой ракеты «Ангара-1.2». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в понедельник, 25 апреля.

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«По «Ангаре» — мы планируем в ближайшее время провести испытание легкой «Ангары», — сказал он журналистам.

Глава госкорпорации напомнил, что такая же ракета откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала пока единственный раз в июле 2014 года с космодрома Плесецк.

Ранее, 11 апреля, Рогозин, говоря о планах, сообщил, что в декабре 2023 года с космодрома Восточный будет запущена легкая версия «Ангары», и в текущем же году запланирован пуск и тяжелой «Ангары-А5».

До этого, 21 января, Рогозин сообщал, что в 2022 году планируется провести пуски не менее двух легких ракет класса «Ангара». После 25 января гендиректор госкорпорации «Роскосмос» отмечал, что прорабатывается возможность создания версии ракеты «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени.

Кроме того, 5 января анонсировалось, что первый запуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара» с пилотируемым космическим кораблем и экипажем запланирован ориентировочно на конец 2025 года.

Основным заказчиком «Ангары» является Министерство обороны России. 28 декабря 2021 года военное ведомство РФ опубликовало видеозапись запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Пуск прошел в штатном режиме.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»). Если пуск легкой ракеты до этого состоялся лишь один раз, то пуски тяжелой «Ангары» проходили уже трижды — 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.

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