Названы сроки первого пуска ракеты «Ангара» с экипажем

Первый запуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара» с пилотируемым космическим кораблем и экипажем запланирован ориентировочно на конец 2025 года. Об этом 5 января сообщили в «Роскосмосе».

По данным госкорпорации, этот запуск — «более отдаленная перспектива».

«Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года», — говорится в заявлении госкорпорации.

В конце декабря центр ракетного двигателестроения в Воронеже провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя для нового разгонного блока ракеты «Ангара-А5». Включение двигателя, работа на заданных режимах и остановка прошли «в соответствии с заложенной программой испытания».

28 декабря Министерство обороны России опубликовало видеозапись с запуском тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Пуск прошел в штатном режиме.

«Ангара-А5» является российской ракетой-носителем тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.