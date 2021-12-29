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«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»

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Центр ракетного двигателестроения в Воронеже провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя для нового разгонного блока ракеты «Ангара-А5». Об этом сообщили в «Роскосмосе» в среду, 29 декабря.

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«29 декабря в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» госкорпорации «Роскосмос») успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», — сообщили на сайте госкорпорации.

Включение двигателя, работа на заданных режимах и остановка прошли «в соответствии с заложенной программой испытания».

28 декабря Министерство обороны России опубликовало видеозапись с запуском тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Пуск состоялся в 22:00 с пусковой площадки №35 и прошел в штатном режиме.

В Минобороны РФ отметили, что «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС России.

«Ангара-А5» является российской ракетой-носителем тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

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