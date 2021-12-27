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Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк
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Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк

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Третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» был осуществлен в понедельник, 27 декабря, с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, ракета стартовала в 22:00 с пусковой площадки №35 на космодроме Плесецк. Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения прошли в штатном режиме. «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС России.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил всех с успешным пуском «Ангары-А5».


«Пошла, родимая! Теперь ждем работу разгонного блока «Персей» разработки РКК «Энергия»,— написал глава госкорпорации в своем Telegram.

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий пуск был успешно проведен 14 декабря 2020 года.

Отделяющиеся части ракеты-носителя, предположительно, будут падать на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Граждан просят быть осторожнее.

«Ангара-А5» является российской ракетой-носителем тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

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