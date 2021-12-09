Названа дата пуска «Ангары» с космодрома Плесецк

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области запланирован на 23 декабря. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в администрации Каргасокского района Томской области.

«Время пуска — 23 декабря 2021 года в 18 часов 00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)», — говорится в сообщении администрации, опубликованном в «ВКонтакте».

Отделяющиеся части ракеты-носителя, предположительно, буду падать на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Граждан просят быть осторожнее.

«Просьба к населению, в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время. Убедительная просьба — в случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в Департамент защиты населения и территории Томской области», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 3 декабря, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» сообщил, что испытательный пуск легкой версии ракеты «Ангара» состоится в первой половине 2022 года.

8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин рассказал, что с космодрома Плесецк в следующем году планируется произвести два пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и два пуска ее легкой версии. По его словам, в настоящее время идет сборка ракеты «Ангара-А5», дату пуска определят 20 декабря.

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».