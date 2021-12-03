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Наука
Рогозин назвал срок испытательного запуска легкой версии «Ангары»

Рогозин назвал срок испытательного запуска легкой версии «Ангары»

Рогозин: испытательный пуск легкой «Ангары» пройдет в первой половине 2022 года
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Испытательный пуск легкой версии ракеты «Ангара» состоится в первой половине 2022 года. Об этом 3 декабря заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

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«Запуск легкой «Ангары» состоится в первом полугодии следующего года», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В октябре главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин рассказал, что с космодрома Плесецк в Архангельской области в следующем году планируется произвести два пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и два пуска ее легкой версии. По его словам, в настоящее время идет сборка ракеты «Ангара-А5», дату пуска определят 20 декабря.

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.

18 февраля гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко заявил, что Россия планирует использовать ракеты «Ангара» дольше, чем носители «Протон», которые эксплуатируются 55 лет и через пять лет будут выведены из эксплуатации.

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