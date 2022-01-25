В «Роскосмосе» задумались о создании «Ангары» с возвращаемыми блоками

«Роскосмос» прорабатывает возможность создания версии ракеты «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени. Об этом во вторник, 25 января, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас есть одна задумка, которая состоит в том, что можно было бы посмотреть на возможность работы по «Ангаре» с точки зрения возвращаемости пакета первой ступени, не расщепляя его, не разбрасывая на отдельные универсальные ракетные модули», — заявил Рогозин на пленарном заседании Королевских чтений в Москве.

По его словам, такая возможность может появиться, когда у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, которые будут обладать достаточным запасом энергии.

5 января стало известно, что первый запуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара» с пилотируемым космическим кораблем и экипажем запланирован ориентировочно на конец 2025 года.

В конце декабря центр ракетного двигателестроения в Воронеже провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя для нового разгонного блока ракеты «Ангара-А5». Включение двигателя, работа на заданных режимах и остановка прошли «в соответствии с заложенной программой испытания».

28 декабря Министерство обороны России опубликовало видеозапись с запуском тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Пуск прошел в штатном режиме.

«Ангара-А5» является российской ракетой-носителем тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.