Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом стало известно в среду, 27 апреля, из сообщения NASA.

Отмечается, что корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в ночь на среду по времени восточного побережья США.

В состав его экипажа вошли американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт из Италии Саманта Кристофоретти. Для Уоткинса и Хайнса это первый космический полет в карьере.

Это четвертый регулярный экипаж NASA (Crew-4), который прибыл на МКС на Crew Dragon. Он сменит на орбите экипаж Crew-3, который вернется на Землю на следующей неделе.

По данным NASA, после завершения стыковки и выравнивания давления в стыковочном шлюзе экипаж корабля перейдет на МКС, где будет оставаться до сентября.

Официальная церемония приветствия нового экипажа запланирована на 09:40 мск четверга.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с туристами на борту отстыковался от МКС и направился на Землю.

Первоначально планировалось, что корабль с туристами улетит с МКС 19 апреля и приводнится 20-го числа. Но, как сообщается, неблагоприятные погодные условия у побережья Флориды могли помешать подобрать в океане экипаж. В результате миссия, организованная аэрокосмической компанией Axiom Space, пробыла на станции две недели вместо запланированных восьми дней.

Подчеркивается, что это была первая полностью коммерческая миссия.

9 апреля в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. В состав вошли опытный 63-летний командир, бывший астронавт NASA, а ныне сотрудник организующей данный полет аэрокосмической компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, а также 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Они должны были провести на орбите 10 дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.