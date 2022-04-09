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Корабль Crew Dragon c первым экипажем космических туристов состыковался с МКС

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Первый в истории космонавтики экипаж из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом стало известно 9 апреля из сообщения на сайте NASA.

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«Корабль успешно состыковался с МКС», — заявили в Национальном космическом агентстве США.

В состав его экипажа вошли опытный 63-летний командир, бывший астронавт NASA, а ныне — сотрудник организующей данный полет аэрокосмической компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, а также 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Они должны провести на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Запуск полностью коммерческого экипажа был осуществлен согласно контракту с компанией Axiom. Ракета-носитель Falcon 9 в рамках миссии Axiom-1 стартовала 8 апреля с комплекса 39А на космодроме Канаверал во Флориде. Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме была осуществлена в 15:29 мск.

В феврале сообщалось, что компания Virgin Galactic Holdings открывает продажу билетов на суборбитальные полеты. Космических туристов компания начнет отправлять в конце 2022 года. На первом этапе на орбите побывает 1 тыс. человек, затем масштаб будет увеличен. Продолжительность каждого полета составит 90 минут. Путевка обойдется в $450 тыс., дополнительные $150 тыс. нужно будет отдать в качестве депозита.

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