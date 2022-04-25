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Корабль Crew Dragon с туристами отделился от МКС и направился на Землю

НАСА: космический корабль с туристами на борту совершил отстыковку от МКС в 04:10 мск
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Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с туристами на борту в воскресенье, 24 апреля, отстыковался от МКС и направился на Землю. Трансляция полета велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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Отмечается, что аппарат после небольшой задержки отделился от станции в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (04:10 мск — Ред.). Экипаж космических туристов перебрался на корабль за два часа до того, как там обнаружили некоторые проблемы с коммуникационным оборудованием.

Как ожидается, корабль приводнится на побережье штата Флорида в США примерно в 13:00 по местному времени (20:00 мск) в понедельник, 25 апреля.

Первоначально планировалось, что корабль с туристами улетит с МКС 19 апреля и приводнится 20 числа. Но, как сообщается, неблагоприятные погодные условия у побережья Флориды могли помешать подобрать в океане экипаж. В результате миссия, организованная аэрокосмической компанией Axiom Space, пробыла на станции две недели вместо запланированных восьми дней.

Подчеркивается, что это была первая полностью коммерческая миссия.

9 апреля в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. В состав вошли опытный 63-летний командир, бывший астронавт NASA, а ныне сотрудник организующей данный полет аэрокосмической компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, а также 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Они должны были провести на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Запуск экипажа был осуществлен согласно контракту с компанией Axiom. Ракета-носитель Falcon 9 в рамках миссии Axiom-1 стартовала 8 апреля с комплекса 39А на космодроме Канаверал во Флориде.

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