Эксперт объяснил невозможность туристам с МКС вернуться на Землю из-за шторма

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, на котором находятся космические туристы первой частной миссии Ax-1 с Международной космической станции (МКС), разработан так, что не может садиться не на воду. Об этом в четверг, 21 апреля, «Известиям» рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаил Муртазин.

Как отметил специалист, шторм на море — непредсказуемое явление, и космонавты зависят от изменений погоды — буквально ждут у моря погоды. Возможно, шторм мог бы не навредить кораблю, но руководители полета предпочитают перестраховаться.

«Сама по себе ситуация не критична для туристов — они используют запасы МКС, а не корабля. Гораздо хуже было бы, если бы они отстыковались, а потом получили бы указание перенести посадку на несколько дней. Но садиться не на море Crew Dragon не может — так он был разработан», — подчеркнул Муртазин.

19 апреля компания NASA сообщила о невозможности провести расстыковку Axiom Mission 1 c МКС из-за «неблагоприятных погодных условий».

Как 20 апреля пояснил популяризатор космонавтики, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров, это связано с тем, что американские космонавты всегда производят посадку на воду еще со времен лунных миссий «Аполлон», а в Атлантическом океане в настоящий момент качка.

Теперь наиболее вероятным сроком посадки экипажа называется 24 апреля. Соответственно, сдвигаются сроки запуска миссии Crew-4, так как необходим двухдневный перерыв между посадкой и стартом, очередная экспедиция на МКС сможет отправиться не ранее 26 апреля.

9 апреля в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. В состав вошли опытный 63-летний командир, бывший астронавт NASA, а ныне сотрудник организующей данный полет аэрокосмической компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, а также 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Они должны были провести на орбите десять дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Запуск полностью коммерческого экипажа был осуществлен согласно контракту с компанией Axiom. Ракета-носитель Falcon 9 в рамках миссии Axiom-1 стартовала 8 апреля с комплекса 39А на космодроме Канаверал во Флориде.