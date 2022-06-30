В Совбезе назвали опереточным присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии выглядят, как «опереточные действия». Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, сама Украина не всерьез относится к этому статусу. Он предположил, что присвоение статуса появилось, чтобы оказать влияние на Россию.

«Мне кажется, что это какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию», — сказал он на пленарном заседании X Петербургского юридического форума.

Ранее, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

28 февраля Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.