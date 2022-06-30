В ГД объяснили незаинтересованность Запада в мирном решении ситуации на Украине

Коллективному Западу невыгодно быстрое решение ситуации на Украине, так как им необходимо использовать Киев для противостояния с Москвой. Об этом в четверг, 30 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс указала, что на данный момент в ведомстве не видят возможных путей мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Возможные пути мирного урегулирования конфликта на Украине США не то что не видят, но и не хотят видеть. Коллективному Западу невыгодно быстрое решение конфликта на Украине: ему необходимо использовать Украину для противостояния с Россией и достижения своих целей, а о благополучии жителей этой страны никто не заботится», — подчеркнул Белик.

По словам депутата, настраивать на продолжение конфронтации, оказывать «помощь» в виде поставок вооружения, трубить на каждом шагу об «агрессии России», устраивать провокации — это то, что делает Запад, как можно сильнее затягивая конфликт.

«Пока киевский режим — неонацистский и марионеточный — будет жить по указке циничного Запада, ждать здравых решений и поступков от него не приходится», — заключил парламентарий.

Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости решения ситуации на Украине «только военным путем».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал это подстрекательством. По его словам, коллективный Запад и дальше будет поступать подобным образом, параллельно накачивая страну оружием. Однако в результате всего этого проигравшей лишь одна страна — Украина, добавил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня поделился в ходе общения с лидерами стран G7 в режиме видеоконференции своим желанием разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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