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Глава нацразведки США назвала маловероятным перемирие между Украиной и РФ

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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что на данный момент в ведомстве не видят возможных путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

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«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — рассказала директор, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.

Ранее, 28 июня, в Белом доме допустили, что у Украины нет сил вернуть уже утраченные территории и необходимо обсудить возможность территориальных уступок с ее стороны.

23 июня Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

До этого, 17 июня, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине еще не пришло.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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