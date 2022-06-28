В Белом доме допустили невозможность возвращения Украиной потерянных территорий

Украина неспособна вернуть утраченные в ходе российской спецоперации территории, считают представители администрации США. Об этом пишет CNN.

Как сообщает издание, сейчас советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения боевых действий. Тем не менее Америка не собирается давить на Украину в принятии решений по данному вопросу, подчеркнул автор статьи.

Один из работников конгресса США убежден, что Украина неизбежно потеряет часть территорий, в то время как возможность возвращения потерянных земель «в значительной части, если не полностью, зависит от того, сколько помощи» решит отправить Вашингтон для помощи Киеву.

Ранее, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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