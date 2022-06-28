Реклама
Прямой эфир
Авто
Депутат Милонов предложил отменить налог при покупке российских машин
Мир
В Нидерландах предупредили об угрозе «эффекта домино» в газовом кризисе
Мир
Армия США столкнулась с рекордным дефицитом рекрутов за последние 50 лет
Мир
Производитель Bayraktar подарит Украине три беспилотника
Происшествия
В горах в Приморье пропала тургруппа из шести детей и четырех взрослых
Мир
Германия упростит прием иностранцев на работу из-за нехватки персонала
Общество
Почти 100% электронных сигарет в РФ оказались нелегальной продукцией
Наука
Ученые зафиксировали первый случай заражения человека COVID-19 от кошки
Мир
Южная Корея начала военные учения из-за испытаний ядерного оружия КНДР
Экономика
В РФ собрались отменить налог с 3 млн рублей при продаже жилья
Общество
Синоптики пообещали свыше 26 градусов тепла в Московском регионе 28 июня
Сюжет:

В Белом доме допустили невозможность возвращения Украиной потерянных территорий

CNN: представители американской администрации считают, что у Украины нет шансов вернуть утраченные территории
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина неспособна вернуть утраченные в ходе российской спецоперации территории, считают представители администрации США. Об этом пишет CNN.

Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации
Почему авиация не заменит пушки и так ли хороша американская гаубица «три топора»

Как сообщает издание, сейчас советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения боевых действий. Тем не менее Америка не собирается давить на Украину в принятии решений по данному вопросу, подчеркнул автор статьи.

Один из работников конгресса США убежден, что Украина неизбежно потеряет часть территорий, в то время как возможность возвращения потерянных земель «в значительной части, если не полностью, зависит от того, сколько помощи» решит отправить Вашингтон для помощи Киеву.

Ранее, 23 июня, Пентагон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи от американской стороны на Украину отправят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Также в помощь Киеву отправят «запчасти и иное оборудование».

При этом, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сумма очередной помощи Киеву составит $450 млн, тогда как, по его данным, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022