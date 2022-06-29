В СФ раскритиковали заявление НАТО о «военном пути» решения ситуации на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков в среду, 29 июня, в беседе с «Известиями» назвал подстрекательством заявление стран НАТО о том, что ситуацию на Украине нужно решить исключительно «военным путем».

«Заявление НАТО стоит рассматривать как подстрекательство. <…> Они не получили поддержку международного сообщества, они не достигли результатов в своей санкционной политике, поэтому и пришли к выводу, что у них есть какие-то шансы одержать какую-то победу «на полях сражений». Тем более что сражаться то будут не они, а граждане Украины, которых они просто подстрекают», — подчеркнул он.

По словам сенатора, коллективный Запад и дальше будет подстрекать и украинцев, и официальный Киев, параллельно накачивая страну оружием. Однако в результате всего этого проигравшей лишь одна страна — Украина, добавил Цеков.

При этом парламентарий отметил, что всегда есть шанс на мирное урегулирование, но для этого, прежде всего, должно созреть руководство Украины.

Ранее в этот день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости решения ситуации на Украине «только военным путем».

Сам Зеленский 27 июня поделился в ходе общения с лидерами стран G7 в режиме видеоконференции своим желанием разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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