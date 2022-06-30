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Украинский эксперт раскритиковал Евросоюз в ситуации с калининградским транзитом

Полковник Жданов: ЕС сдрейфил и бросил Литву один на один с Россией в ситуации с транзитом
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Евросоюз (ЕС) «сдрейфил» и оставил Литву и Эстонию один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Об этом в статье для издания «Главред» заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Он сравнил действия Европы с поведением страуса.

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы [президент Франции Эммануэль] Макрон или [канцлер Германии Олаф] Шольц звонили [президенту России Владимиру] Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», — сказал Жданов.

Он также отметил, что Москва вряд ли применит силу в отношении Вильнюса, чтобы решить затруднение с транзитом.

29 июня агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что транзит в Калининград через Литву будет возобновлен через несколько дней благодаря компромиссу Европейского союза с литовскими властями. Издание подчеркивает, что сейчас европейские чиновники ведут переговоры о снятии с Калининграда санкций.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется. Она также выразила надежду, что партнеры проявят здравый смысл в данной ситуации.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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