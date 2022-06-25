Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок.

«Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. И я хотел бы с Вами на этот счет поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что недовложение удобрений снижает уровень урожая на следующий год. В связи с этим необходимо предпринять действия, чтобы удовлетворить спрос потребителей.

Лукашенко в рамках визита в Санкт-Петербург осмотрел место в Бронке, где строится белорусский порт для погрузки удобрений. Белорусский президент отметил, что работы по отгрузке уже начались.

«Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», — сказал Лукашенко.

23 июня стало известно, что США введут экспортные пошлины на российские азотные удобрения. Компаниям придется компенсировать демпинговую разницу, которая составляет от 8 до 122%. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман отметил, что такое решение выведет больше удобрений на внутрироссийский рынок. Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что действия американской стороны не способствуют укреплению мировой продовольственной безопасности.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квот на экспорт азотных и сложных удобрений из России. Они будут действовать до 31 декабря.

Из-за роста цен на внутреннем рынке с декабря по май правительство увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений для российских производителей почти на 700 тыс. т. Так, квота на экспорт азотных удобрений увеличилась на 231 тыс. т, на сложные удобрения — до 466 тыс. т.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.