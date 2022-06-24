Посол Антонов раскритиковал решение США ввести пошлины на удобрения из РФ

Решение Вашингтона ввести пошлины на удобрения из России вызывает обеспокоенность. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Действия Вашингтона вызывают обеспокоенность нашей страны, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности. В очередной раз американские заверения в приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией», — приводит его слова пресс-служба российской миссии в США в Telegram-канале.

Посол добавил, что российские компании намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам.

«Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые как минимум приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский», — сказал он.

Ранее в этот же министерство торговли США объявило о своем решении ввести антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России. В ведомстве заявили, что российские производители удобрений получают субсидии с американской стороны, что позволяет продавать продукцию по заниженной стоимости. В связи с этим планируется ввести дополнительные пошлины.

Отмечается, что выгоду могли приобрести ряды российских компаний. Антидемпинговое расследование в отношении них пока продолжается, на это время пошлина для них составит демпинговую разницу, которая составляет от 8 до 122%.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квот на экспорт азотных и сложных удобрений из России. Они будут действовать до 31 декабря.

Из-за роста цен на внутреннем рынке с декабря по май правительство увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений для российских производителей почти на 700 тыс. т. Так, квота на экспорт азотных удобрений увеличилась на 231 тыс. т, на сложные удобрения — до 466 тыс. т.

5 апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.