Правительство РФ продлило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квот на экспорт азотных и сложных удобрений из России. Они будут действовать до 31 декабря, сообщили во вторник, 31 мая, в пресс-службе кабмина.

«Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущение роста цен на продовольствие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 5,9 млн т.

Как и прежде, ограничения не будут распространяться на поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

Из-за роста цен на внутреннем рынке с декабря по май правительство увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений для российских производителей почти на 700 тыс. т. Так, квота на экспорт азотных удобрений увеличилась на 231 тыс. т, на сложные удобрения — до 466 тыс. т.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

После перекрытия экспорта всех российских удобрений, ситуация на мировых рынках серьезно изменилась. В частности, в конце марта сообщалось, что США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

Россия входит в тройку мировых лидеров — поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности. На экспорт поставляется около 70% производимых веществ. Россия также является крупнейшим экспортёром в мире карбамида, аммиака, аммиачной селитры, сложных удобрений, третьим по величине экспортером калия и четвертым — фосфорных удобрений.