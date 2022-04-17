Правительство РФ временно увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство РФ до конца мая увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений для российских производителей. Об этом 17 апреля говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн», — указывается в документе.

Квота на экспорт азотных удобрений была увеличена на 231 тыс. т., на сложны удобрения — до 466 тыс. т.

Изменения не касаются поставки удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете.

Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Таким образом, теперь они не попадут в черный список. Источник предположил, что этой тенденции последуют все американские союзники.

10 марта Путин в связи с санкциями Запада предложил переориентировать российский рынок удобрений, как и рынок энергоресурсов и металла, на другие направления при необходимости.

4 марта глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сбои в отгрузках удобрений из РФ несут риск дефицита продовольствия в ряде стран. По его словам, Россия входит в тройку мировых лидеров — поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности. Особенно это актуально с учетом различных рисков для агропромышленного комплекса природного и техногенного характера — ежегодные засухи, наводнения, рост населения Земли — порядка 1,25% в год и увеличения потребления продовольствия.