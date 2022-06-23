США введут пошлины на азотные удобрения из России

Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России. Это следует из опубликованного 24 июня в федеральном реестре документа.

В ведомстве заявили, что российские производители удобрений получают субсидии с американской стороны, что позволяет продавать продукцию по заниженной стоимости. В связи с этим планируется ввести дополнительные пошлины.

«Министерство торговли США определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам из РФ. КАС из России продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой», — заявили в торговом ведомстве.

Отмечается, что выгоду могли приобрести ряд российских компаний. Антидемпинговое расследование в отношении них пока продолжается, на это время пошлина для них составит демпинговую разницу, которая составляет от 8 до 122%.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — сказано в документе.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квот на экспорт азотных и сложных удобрений из России. Они будут действовать до 31 декабря.

Из-за роста цен на внутреннем рынке с декабря по май правительство увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений для российских производителей почти на 700 тыс. т. Так, квота на экспорт азотных удобрений увеличилась на 231 тыс. т, на сложные удобрения — до 466 тыс. т.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.