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Экономист предрек РФ больше покупок азотных удобрений при введении пошлин США

Экономист Гойхман предрек рынку РФ больше покупок азотных удобрений при введении пошлин США
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В случае введения США пошлин на азотные удобрения из России можно предположить некоторое сокращение поставок Вашингтону, однако на внутрироссийский рынок станет поступать больше удобрений. Об этом заявил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в пятницу, 24 июня.

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Накануне министерство торговли США сообщили, что введет антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России, так как считает, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают субсидии с американской стороны и продают свою продукцию по заниженной цене. Указывалось, что ведется антидемпинговое расследование в отношении ряда производителей из РФ. На этот период с них будут взиматься пошлины в размере демпинговой разницы, со всех остальных — в размере 14,9%.

«Можно предположить некоторое сокращение поставок азотных удобрений из России в США под действием обоих ограничителей –— квот на вывоз и пошлин на ввоз. Экспортная выручка от данной продукции сократится. Но при этом на внутренний российский рынок станет поступать больше удобрений, что станет сдерживать цены на них и общее удорожание сельхозпродукции. Нечто подобное происходит сейчас с уменьшением цен бензина после ограничений на покупку российской нефти и нефтепродуктов», — сказал Гойхман.

По словам экономиста, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений. По данным ООН на 2021 год, доля РФ на этом рынке составляет около 18%. В том числе удельный вес поставок карбамидо-аммиачной смеси — 42%, аммиака — 25%, карбамида — 14%.

При этом США занимают третье место в мире по импорту азотных удобрений с долей 7,9%, уступая по данному показателю Индии — 11,7% и Бразилии — 11,1%.

Для обеспечения внутренних потребностей в удобрениях Россия возобновила квоты на экспорт данной продукции, существовавшие с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го, рассказал эксперт. Теперь лимиты будут действовать снова с 1 июля до конца этого года. В частности, азотсодержащих продуктов можно отправить на вывоз не более 8,3 млн тонн, заключил он.

В начале апреля, президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он подчеркнул, что удобрения являются дефицитным товаром, и спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

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